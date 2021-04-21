Зявився сайт, на якому ви можете керувати роботом Boston Dynamics через браузер

Компанія Formant з Сан-Франциско запустила безплатний сервіс, що дозволяє управляти робопсом Spot від Boston Dynamics. Робити це можна через браузер будь-якого пристрою.

Щоб отримати право розпоряджатися роботом за 75 тисяч доларів, потрібно зайти на сайт проєкт, зайняти місце в черзі (кнопка Grab your place in line) і почекати. Керувати Спотом можна тільки 90 секунд, але необмежену кількість разів – щоб повторити, зареєструйтесь в черзі ще раз.

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Керувати Spot від Boston Dynamics можна тут!

За виділений час ви зможете управляти тільки корпусом робота – рухати ним у різні боки і танцювати на місці, але змусити машину ходити або виконувати трюки не вийде. Такі обмеження ввели, швидше за все, для безпеки самого Спота.

Щоб не пропустити свою чергу, увімкніть повідомлення на сайті – вас попередять за хвилину до початку. Коли час вийде, вам дадуть скачати короткий запис сеансу.

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