Ця оптична ілюзія демонструє блакитний колір, який ви ніколи раніше не бачили

Оптична ілюзія з великим червоним колом і маленькою білою крапкою всередині нього, яка обманює ваш розум, дозволяє побачити відтінок блакитного, який ваші очі, можливо, ніколи раніше не бачили.

Як пише The Sun, щоб побачити ілюзію, потрібно дивитися на білу точку в центрі червоного кола протягом 30 секунд. Потім закрийте очі, після чого можна побачити кулю, яка світиться "справжнім блакитним кольором".

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Ілюзія справжнього блакитного працює, пригнічуючи нервові клітини очей, що відповідають за розшифровку червоного кольору. Тобто, відкриваючи очі, ви бачите зображення, яке фактично є протилежністю того, на яке ви дивилися протягом останніх двох хвилин, – і червоний колір виглядає блакитним.

Цей відтінок не можуть відтворити телевізори, телефони, комп'ютерні монітори та інші цифрові пристрої, оскільки в більшості екранів використовуються сині та червоні пікселі для створення видимих ​​нами відтінків кольору.

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