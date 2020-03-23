З'явився сайт, на якому можна розрахувати свій шанс смерті від COVID-19

У мережі набирає популярності сайт Corona Do not Panic, який розраховує шанси померти від COVID-19. За основу для розрахунків необхідно ввести базову інформацію про користувача. Сервіс був створений для того, щоб люди перестали боятися інших людей, припинили паніку і не скуповували туалетний папір.

Так, на сайті потрібно вказати стать, вік, країну проживання користувача і найпоширеніші хронічні захворювання. Потім видає результат і навіть порівнює його з ймовірністю померти завдяки випадку, послизнувшись на мокрій підлозі або з інших причин.

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Сайт заснований на офіційній інформації: звітах ВООЗ і китайської влади, де є дані про 55 924 лабораторно підтверджених випадків захворювання. Але творці не позиціонують проєкт Corona Do not Panic як щось серйозне.

"Цей сайт протистоїть паніці навколо коронавірусу. Ніхто не знає ваш шанс померти від конкретної загрози, але, будь ласка, припиніть купувати туалетний папір", – зазначено в описі сервісу.

Автори сайту відзначають, що результати можуть бути неточними, тому що базуються на середньому арифметичному співвідношенні, виходячи з кількості смертей з різних причин.

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