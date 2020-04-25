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З'явився сайт, на якому можна розповісти науковцям про свою ізоляцію
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Пандемія COVID-19 однозначно увійде в підручники історії, а дослідники майбутнього будуть довго вивчати, що відбувалося з людством у 2020 році. Ви можете внести свій внесок у науку і залишити свою особисту історію в онлайн-архіві "Щоденник чумного року".
Сайт створили історики з університету Аризони.
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"Усі ми зараз є носіями тих знань, які точно захочуть мати майбутні покоління, – каже авторка проєкту Кетрін О'Доннел. – Я завжди нарікаю на те, що про минулі епідемії не збереглося таких архівів, де були б зібрані голоси звичайних людей".
Про те, як людство переживало пандемії минулого, вчені можуть судити в основному за художніми творами або рідкісним щоденникам. Наприклад, по записах Семюела Піпса, який детально розповів про спалах бубонної чуми у Лондоні у 1665 році. Або за романом Даніеля Дефо "Щоденник чумного року" про ту ж епідемію. На честь цієї книги і названий проєкт.
Цифровий архів можуть поповнити жителі будь-якої країни. Надіслати можна фотографію, аудіо або відео файл з розповіддю, посилання на свій блог або просто написати свою історію.
Розкажіть про те, як ізоляція впливає на ваш емоційний стан, як ви справляєтеся з роботою з дому або з її втратою, як переживаєте закриття улюблених місць відпочинку.
Історія не обов'язково повинна бути особисто про вас: можна записати її зі слів старших родичів, які не можуть скористатися сайтом або розповісти про знайомих, які заперечують небезпеку коронавірусу або вірять в теорії змов.
Творці сайту просять не надсилати меми або знімки з інтернету, які вже стали вірусними. Фотографій з порожніми полицями магазинів і відсутністю туалетного паперу в архіві вже предостатньо.
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