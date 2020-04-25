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Коронавірус Карантин

Американець пообіцяв щодня ходити на пляжі Флориди у костюмі смерті

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Чоловік планує відлякувати порушників карантину у Флориді - фото 1
Чоловік планує відлякувати порушників карантину у Флориді

США посідають перше місце у світі по числу заражених і померлих від Covid-19, проте з 18 квітня влада Флориди відкрила громадські пляжі за умови дотримання необхідних заходів безпеки. Винахідливий американець придумав, як боротися з тими, хто не дотримується умов карантину.

Час роботи пляжів обмежена ранковими (з 6 до 11) і вечірніми (з 17 до 20) годинами. Там дозволяється гуляти пішки, їздити на велосипеді, бігати, ловити рибу, вигулювати домашніх тварин, плавати і займатися серфінгом. Засмагати при цьому заборонено, а всі відвідувачі повинні витримувати необхідну соціальну дистанцію. Забороняється також водночас перебувати понад 50 особам.

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У той же день, 18 квітня, пляжі заповнили люди. На фотографіях і відео в соціальних мережах видно, що далеко не всі з них дотримувалися запобіжних заходів. Багатьох американців така безрозсудна поведінка шокувала, і в соцмережах навіть з'явився хештег #FloridaMorons ("Ідіоти з Флориди").

Креативне рішення цієї проблеми запропонував адвокат Даніель Ульфельдер. Чоловік має намір ходити по пляжах у костюмі смерті з косою, щоб налякати відвідувачів пляжу з метою їх же власної безпеки. За його словами, відповідний костюм вже замовлено.

"Багато хто запитував, чи не хочу я подорожувати в одязі "женця смерті" по флоридських пляжах і інших районах штату, які відкриваються передчасно. Звісно так. З 1 травня ми почнемо це робити у Флориді".

Багато користувачів у соцмережах підтримали Даніеля, а деякі навіть запропонували ще кілька цікавих ідей.

"А ще можна піти в костюмі чумного лікаря".

До речі, Ульфельдер підглянув ідею у влади Нової Зеландії. Там, щоб прищепити громадянам культуру безпечної поведінки на воді, по пляжах ходять спеціально найняті актори в костюмах смерті, або, як називають їх місцеві жителі, в костюмах "женців-плавців" (Swim Reaper).

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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