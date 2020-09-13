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Коронавірус Карантин 1 вересня

З'явився сайт, на якому можна послухати, як звучать ліси по всьому світу

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Звуки лісу - фото 1
Звуки лісу / welcomedagestan

З'явився сайт Sounds of the Forest, на якому можна послухати, як звучать ліси по всьому світу. Організатори збирають звуки лісів з усього світу і створюють звукову карту.

Щоб послухати запис того чи іншого лісу, потрібно натиснути на жовтий кружок на інтерактивній карті. Аудіофайл запуститься через платформу Soundcloud. Архів можна поповнювати самостійно, для цього потрібно заповнити спеціальну форму.

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Проєкт запустили учасники сімейного фестивалю Timber Festival, який проходить кожного липня у лісах Великобританії. Цього року захід скасували через пандемію коронавірусу, і організатори вирішили хоча б частково перенести ліси в онлайн.

Ліс у Фінляндії

Ліс у Німеччині

Ліс в Австралії

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