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Експерти назвали книги, обкладинки яких найчастіше публікують в Instagram

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Найінстаграмніші книги - фото 1
Найінстаграмніші книги / chaptersofmay

Книжковий відділ британського інтернет-магазину On Buy представив ТОП-10 "найінстаграмніших" книг – тобто тих, які найчастіше фотографують для соцмережі. Рейтинг книг компанія опублікувала у себе в блозі.

Так, під час дослідження представники On Buy опитали 2,2 тисячі осіб і дізналися, фото яких книг вони частіше викладають в Instagram. Також, команда магазину проаналізувала хештеги соцмережі, щоб знайти обкладинку книги з найбільшою кількістю постів.

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Згідно з дослідженням, найпопулярнішою книгою в соцмережі став роман Харпер Лі "Убити пересмішника", який розповідає про судовий процес у справі чорношкірого хлопця, звинуваченого в насильстві над білою дівчиною. А найпопулярніша книжкова серія – цикл про Гаррі Поттера від Джоан Роулінг.

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Головний "інстаграмний" жанр літератури – романтика (31%), після неї йдуть література для підлітків (26%), історичні романи (26%), фентезі (25%) і наукова фантастика (19%). У дослідженні наголошується, що найчастіше у соцмережі зустрічаються книги з елементами червоного, чорного і зеленого кольорів на обкладинках.

Найпопулярніші книги по публікаціях в Instagam
  • "Убити пересмішника", Харпер Лі – 175,564 поста
  • "Спадкоємиця вогню", Сара Маас – 148,134 поста
  • "Елеанор і Парк", Рейнбоу Рауелл – 84,099 постів
  • "1Q84", Харукі Муракамі – 68,068 постів
  • "Над прірвою в житі", Джером Девід Селінджер – 47,598 постів
  • "Танець з драконами", Джордж Р.Р. Мартін – 28,165 постів
  • "Я – Малала", Малала Юсафзай, Христина Лем – 24,823 поста
  • "Повість про два міста", Чарльз Дікенс – 22,617 постів
  • "На маяк", Вірджинія Вулф – 17,730 постів
  • "Випадкова вакансія", Джоан Роулінг – 17,341 пост.
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Найпопулярніші книжкові серії
  • "Гаррі Поттер", Джоан Роулінг – 422,880 постів
  • "Іноземка", Діана Геблдон – 26,309 постів
  • "Сутінки", Стефані Маєр – 21,859 постів
  • "Гра престолів", Джордж Р. Р. Мартін – 17,053 поста
  • "Персі Джексон і Олімпійці", Рік Ріордан – 15,415 постів.

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Джерело: onbuy
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