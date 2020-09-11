Експерти назвали книги, обкладинки яких найчастіше публікують в Instagram

Книжковий відділ британського інтернет-магазину On Buy представив ТОП-10 "найінстаграмніших" книг – тобто тих, які найчастіше фотографують для соцмережі. Рейтинг книг компанія опублікувала у себе в блозі.

Так, під час дослідження представники On Buy опитали 2,2 тисячі осіб і дізналися, фото яких книг вони частіше викладають в Instagram. Також, команда магазину проаналізувала хештеги соцмережі, щоб знайти обкладинку книги з найбільшою кількістю постів.

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Згідно з дослідженням, найпопулярнішою книгою в соцмережі став роман Харпер Лі "Убити пересмішника", який розповідає про судовий процес у справі чорношкірого хлопця, звинуваченого в насильстві над білою дівчиною. А найпопулярніша книжкова серія – цикл про Гаррі Поттера від Джоан Роулінг.

Головний "інстаграмний" жанр літератури – романтика (31%), після неї йдуть література для підлітків (26%), історичні романи (26%), фентезі (25%) і наукова фантастика (19%). У дослідженні наголошується, що найчастіше у соцмережі зустрічаються книги з елементами червоного, чорного і зеленого кольорів на обкладинках.

Найпопулярніші книги по публікаціях в Instagam

"Убити пересмішника" , Харпер Лі – 175,564 поста

, Харпер Лі – 175,564 поста "Спадкоємиця вогню" , Сара Маас – 148,134 поста

, Сара Маас – 148,134 поста "Елеанор і Парк" , Рейнбоу Рауелл – 84,099 постів

, Рейнбоу Рауелл – 84,099 постів "1Q84", Харукі Муракамі – 68,068 постів

Харукі Муракамі – 68,068 постів "Над прірвою в житі" , Джером Девід Селінджер – 47,598 постів

, Джером Девід Селінджер – 47,598 постів "Танець з драконами" , Джордж Р.Р. Мартін – 28,165 постів

, Джордж Р.Р. Мартін – 28,165 постів "Я – Малала" , Малала Юсафзай, Христина Лем – 24,823 поста

, Малала Юсафзай, Христина Лем – 24,823 поста "Повість про два міста" , Чарльз Дікенс – 22,617 постів

, Чарльз Дікенс – 22,617 постів "На маяк" , Вірджинія Вулф – 17,730 постів

, Вірджинія Вулф – 17,730 постів "Випадкова вакансія", Джоан Роулінг – 17,341 пост.

Найпопулярніші книжкові серії

"Гаррі Поттер", Джоан Роулінг – 422,880 постів

Джоан Роулінг – 422,880 постів "Іноземка" , Діана Геблдон – 26,309 постів

, Діана Геблдон – 26,309 постів "Сутінки" , Стефані Маєр – 21,859 постів

, Стефані Маєр – 21,859 постів "Гра престолів" , Джордж Р. Р. Мартін – 17,053 поста

, Джордж Р. Р. Мартін – 17,053 поста "Персі Джексон і Олімпійці", Рік Ріордан – 15,415 постів.

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