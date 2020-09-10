Названо найпопулярніший додаток у світі

Сервіс для створення і перегляду коротких відеороликів TikTok – найпопулярніший додаток на планеті. Застосунок став найбільш завантажуваним мобільним додатком за підсумками серпня поточного року.

Так, лише за останній літній місяць додаток TikTok завантажили 63,3 мільйона разів. Найбільше в Бразилії та Індонезії. Програма лідирує по завантаженнях і в App Store, і у Google Play.

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На другому місці за популярністю у користувачів Apple виявився ZOOM, а у тих, хто користується Android, – Snack Video (аналог TikTok).

Крім цього, у лідерах – Facebook, Instagram і WhatsApp.

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