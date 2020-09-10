Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин 1 вересня

Названо найпопулярніший додаток у світі

  • 137
Найпопулярніші додатки у світі - фото 1
Найпопулярніші додатки у світі / envybox

Сервіс для створення і перегляду коротких відеороликів TikTok – найпопулярніший додаток на планеті. Застосунок став найбільш завантажуваним мобільним додатком за підсумками серпня поточного року.

Так, лише за останній літній місяць додаток TikTok завантажили 63,3 мільйона разів. Найбільше в Бразилії та Індонезії. Програма лідирує по завантаженнях і в App Store, і у Google Play.

І ще: Науковці розповіли, як вподобання та коментарі впливають на самооцінку

На другому місці за популярністю у користувачів Apple виявився ZOOM, а у тих, хто користується Android, – Snack Video (аналог TikTok).
Крім цього, у лідерах – Facebook, Instagram і WhatsApp.

Названо найпопулярніший додаток у світі - фото 424570

Читайте також: В Еквадорі грабіжники увірвалися у будинок дівчини під час уроку в Zoom: відео

Джерело: sensortower-china
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні літа 2020: рейтинг крутої музики, яка варта уваги
  • 01 вересня, 17:07
  • 1343
ТЕСТ до 1 вересня: Перевір, чи зможеш відповісти на шкільні питання!
  • 31 серпня, 11:20
  • 6875
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2506329
Загрузка...
Новини