З'явився сайт, на якому можна керувати світловою інсталяцією у Берліні, не виходячи з дому

Сидячи вдома на карантині, можна не тільки відвідувати музеї онлайн і знайомитися з мистецтвом, а й безпосередньо взаємодіяти з ним. Таку можливість надали автори проєкту Lux Patrum. Організатори пропонують буквально задавати тон світлової інсталяції, яка встановлена в арт-просторі Motorwerk Berlin.

Керувати трансляцією вийде тільки через планшет або настільний комп'ютер, правда не відразу – швидше за все, доведеться відстояти в віртуальній черзі з інших охочих. Як тільки ви станете в списку першим, у вас буде рівно чотири хвилини на управління інсталяцією. Тоді ж активується пульт у нижній частині інтерфейсу. Через сайт проєкт усі охочі можуть управляти типом і кольором підсвічування.

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Залиште вкладку відкритою і займайтеся своїми справами. Як тільки черга підійде – вам прийде повідомлення.

Сама трансляція ведеться через Twitch, а візуальне шоу супроводжується електронною музикою. І, за словами представників проєкту, керуючи світловим шоу, користувачі можуть показати іншим свою інтерпретацію музики, яка програється у цей момент.

"Інші відвідувачі зможуть спостерігати за виступом і питати себе, чи відповідають рішення будь-якого користувача їхній власній уяві про композиції чи вони візуалізують музику інакше", – пишеться на сайті проєкт. Також автори Lux Patrum вважають, що інсталяція допоможе людям, які перебувають на карантині, бути разом, не наражаючи один одного на небезпеку.

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