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Ці програми шпигують за користувачами

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Мережа - фото 1
Мережа / hronika

Багато користувачі гаджетів стикаються з так званими програмами-шпигунами. Після встановлення такої програми, вони починають збирати дані з вашого смартфона, причому без вашого відома.

Причин може бути багато. Деякі з додатків можуть показувати нав'язливу рекламу, а деякі допомагають збирати зловмисникам або іншим компаніям дані про вас, щоб продати продукт, в якому потребує користувач. Ось як визначити, що програма є шпигуном.

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Додаток запитує дозвіл на використання даних, які йому не потрібні. Наприклад, програма калькулятор може запитувати доступ до камери, або до телефонної книги, однак для роботи сервісу ця інформація не потрібна. Якщо це станеться, сміливо видаляйте додаток.

Довга політика конфіденційності. Безліч пунктів у користувальницькій угоді є стандартним прийомом розробників програм-шпигунів. Зазвичай користувачі не читають його, тому це лазівка для хакерів. Розміщення реклами. Фахівці з'ясували, що половина додатків передає особисті дані користувачів смартфонів іншим компаніям. До того ж, вони на цьому заробляють гроші.

Ці програми шпигують за користувачами - фото 403653

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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