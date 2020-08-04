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З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу

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З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу - фото 1

Проєкт Window Swap дозволяє кожному милуватися видом з вікна в будь-якій точці світу. Щоб подивитися, що там за вікном в Токіо, Парижі, Нью-Йорку, Сінгапурі чи навіть у Києві та Івано-Франківську, треба просто зайти на сайт і "відкрити вікно".

Так, користувачі сервісу можуть заглянути в чужі вікна і спостерігати за океаном, пальмами, квітучим садом або навіть дощем. У Досі (Катар) на вікні сидить наймиліший котик, що полює на пташок за склом, а в Івано-Франківську чутно, як кукурікає півень.

І ще: З'явився сайт, на якому можна керувати світловою інсталяцією у Берліні, не виходячи з дому

Щоб змінити вигляд з вікна, досить натиснути на стрілку. Вибрати країну або місто з самого початку не можна – черговість їхньої появи завжди непередбачувана.

Відкрий вікно!

Берлін, Німеччина

З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу - фото 419107

Доха, Катар

З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу - фото 419108

Івано-Франківськ, Україна

З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу - фото 419109

Рим, Італія

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Портленд, США

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Флоренція, Італія

З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу - фото 419112

Корнуолл, Англія

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Бруклін, Нью-Йорк, США

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Мумбай, Індія

З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу - фото 419115

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Джерело: window-swap
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