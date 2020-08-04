З'явився сайт, де можна дивитися на вид з вікна у будь-якому місті світу

Проєкт Window Swap дозволяє кожному милуватися видом з вікна в будь-якій точці світу. Щоб подивитися, що там за вікном в Токіо, Парижі, Нью-Йорку, Сінгапурі чи навіть у Києві та Івано-Франківську, треба просто зайти на сайт і "відкрити вікно".

Так, користувачі сервісу можуть заглянути в чужі вікна і спостерігати за океаном, пальмами, квітучим садом або навіть дощем. У Досі (Катар) на вікні сидить наймиліший котик, що полює на пташок за склом, а в Івано-Франківську чутно, як кукурікає півень.

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Щоб змінити вигляд з вікна, досить натиснути на стрілку. Вибрати країну або місто з самого початку не можна – черговість їхньої появи завжди непередбачувана.

Відкрий вікно!

Берлін, Німеччина

Доха, Катар

Івано-Франківськ, Україна

Рим, Італія

Портленд, США

Флоренція, Італія

Корнуолл, Англія

Бруклін, Нью-Йорк, США

Мумбай, Індія

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