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З'явився робот, який розважає домашніх улюбленців (відео)

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Робот для домашніх тварин - фото 1
Робот для домашніх тварин / indiegogo

Забудьте про роботів для дітей, адже на ринку з'явились спеціальні модульні роботи для домашніх улюбленців. Вони граються з пухнастиками тоді, коли господарі не вдома. Зацініть!

На краудфандинговій платформі Indiegogo з'явився новенький друг для домашніх улюбленців під назвою Pumpkii. Це інтерактивний робот, який дозволяє захистити помешкання від бардака та гратись з тваринками тоді, коли люди не вдома. З ним можна буде забути про сумних котиків та собак, а також погризені меблі.

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Робот має 2-мегапіксельну камеру, яка дозволяє господарям стежити за грою з пухнастиками або ж просто перевірити, як справи у тваринки. Також є просте керування через смартфон для спільних ігор на відстані. Така базова версія коштує 149 доларів.

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indiegogo

А от додаткові модулі дозволяють розширити функції Pumpkii, приміром, роборука з шуфлею прибирає котячий туалет. Є навіть додатковий контейнер для смаколиків.

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indiegogo

Що ж до загальних характеристик, то акумулятор робота витримує 8 годин активної роботи або 3 доби в режимі очікування. Але можна не перейматись про те, як його зарядити дистанційно, адже він, як і робот-пилосмок, сам повертається на зарядну станцію.

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Джерело: lifehacker
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