H&M створив куртку для обіймів на відстані і її варто побачити

Пандемія коронавірусу змусила майже весь світ ввести карантин, залишивши людей без звичайних речей та доторків. Тому бренд H&M створив куртку для пар та близьких осіб, яка здатна "обіймати" на відстані.

Технологічний підрозділ відомого шведського бренду H&M вирішив зробити крок вперед та дозволити відчувати доторки близьких навіть на відстані. Доволі кумедно, що лише зараз компанії з виготовлення одягу вирішили взятись за такі технології, адже доволі давно існують різноманітні секс-іграшки з віддаленим керуванням, а от вбрання не було.

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Тому H&M розробив куртку під назвою Wearable Love (Носима любов), яка допомагає компенсувати брак тактильних відчуттів у період самоізоляції. Хоч ззовні це звичайна джинсова куртка, але вона має спеціальні сенсори, які створюють відчуття обіймів.

До слова, кожна куртка має унікальний код, яким достатньо поділитись з близькими, щоб вони активували сенсори завдяки спеціальному додатку. Поки невідомо, коли така крута новинка надійде у продаж, але її промо варто побачити:

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