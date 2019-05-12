З'явився робот-пилосос, який кричить та свариться матом

Відеоблогер переробив робота-пилососа так, що пристрій тепер кричить і матюкається, при зіткненні з перешкодою. Дивіться, як він працює.

На численні прохання своїх підписників відеоблогер та винахідник Майкл Рівз модернізував робота-пилосос Roomba. Тепер пристрій, коли врізається в стіну або іншу перешкоду, починає кричати та матюкатися.

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Майкл Рівз створює й інші дивні та смішні винаходи. Наприклад, він зробив стакан, який б'є струмом, якщо недостатньо швидко випити напій, і роборуку, яка вибирає помідори з салату.

Я – Ілон Маск поганих ідей, – сказав про себе блогер в одному зі своїх відео.

I built a Roomba that swears when it bumps into stuff pic.twitter.com/ZdbKWGszT8 — Michael Reeves (@michaelreeves08) 4 мая 2019 г.

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