Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

З'явився робот-пилосос, який кричить та свариться матом

  • 28
З'явився робот-пилосос, який кричить та свариться матом - фото 1

Відеоблогер переробив робота-пилососа так, що пристрій тепер кричить і матюкається, при зіткненні з перешкодою. Дивіться, як він працює.

На численні прохання своїх підписників відеоблогер та винахідник Майкл Рівз модернізував робота-пилосос Roomba. Тепер пристрій, коли врізається в стіну або іншу перешкоду, починає кричати та матюкатися.

І ще: Android 10 назавжди позбавлять корисної функції

Майкл Рівз створює й інші дивні та смішні винаходи. Наприклад, він зробив стакан, який б'є струмом, якщо недостатньо швидко випити напій, і роборуку, яка вибирає помідори з салату.

Я – Ілон Маск поганих ідей, – сказав про себе блогер в одному зі своїх відео.

До теми: Як селфі можуть видати всі ваші таємниці

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нова музика: плейлист популярних пісень травня
  • 07 травня, 10:20
  • 397
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 571
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1460070
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Фото Відео