Як селфі можуть видати всі ваші таємниці

Чи знаєте, що за тим, як саме ви віддаєте перевагу робити селфі, можна судити про риси характеру, професію і навіть розрахувати шанси на успіх у протилежної статі? Розкриваємо секрети.

Навряд чи сьогодні знайдеться людина, яка ніколи не робила селфі. Фотографіями себе коханих рясніють соціальні соцмережі, а акаунти зірок в принципі не можуть існувати без таких фото.

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Виявляється, існують дослідники селфі! І вони розглянули 14 форм носа і зв'язали їх з типами особистості. Якщо на селфі ніс виглядає великим, то його володар має великі амбіції і схильний до перфекціонізму. А ось, якщо великим виглядає кінчик носа, то людині пощастить у фінансовій сфері.

Також з'ясувалося, що якщо на селфі у людини добре проглядаються вилиці, то їй властива підвищена збудливість і агресія. А тепер зверніть увагу на кут зйомки. Фотографуєте себе знизу? Ви доброзичливі. Віддаєте перевагу ракурсу згори? Люди вважають вас харизматичним. Ну, а якщо ви постійно випинаєте губи, то вам не зашкодить звернутися до лікаря: схоже, у вас невротичні проблеми.

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