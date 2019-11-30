На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою
-
- 169
Осінь принесла не лише чимало нових вражень, а й порцію крутих треків, під які важко не танцювати чи не підспівувати. Зібрали ідеальний плейлист популярної музики за осінь 2019. Насолоджуйся найкращими хітами на Радіо МАКСИМУМ!
Осінь вже прощається з нами, однак її нові хіти все ще лунають звідусіль: від громадського транспорту до магазинів та персональних плейлистів. І поки в закладах налаштовуються на зимову атмосферу, ви ще маєте шанс зберегти у пам'яті та плейлисті найкрутіші треки цієї осені. Під них можна займатись хатніми справами, відриватись з друзями, працювати та просто насолоджуватись життям. Останні вихідні листопада обов'язково мають бути крутими, тому не забувайте про улюблену музику. Залишайтесь на затишній хвилі та слухайте онлайн найкращі пісні осені 2019 на Радіо МАКСИМУМ!
Плейлист популярної музики, слухати онлайн:
Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.
Список треків:
- Dua Lipa - Don't Start Now (Official Music Video)
- Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Music Video)
- Selena Gomez - Look At Her Now (Official Music Video)
- Ariana Grande, Normani, Nicki Minaj - Bad To You (Charlie’s Angels Soundtrack)(Official Lyric Video)
- Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control (Official Video)
- Martin Garrix & Dean Lewis - Used To Love (Official Video)
- Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Video)
- Zedd & Kehlani - Good Thing (Official Music Video)
- Landon Forbes - Rebound
- Harry Styles - Lights Up (Official Video)
- Katy Perry - Harleys In Hawaii (Official)
- YFN Lucci - Ride for Me (feat. Yungeen Ace) [Official Music Video]
- Madison McWilliams - Hurt Me
- Camila Cabello - Easy (Audio)
- Lil Mosey - Live This Wild [Official Music Video]
- Maroon 5 - Memories
- Carly Rae Jepsen - The Sound (Live In Lapland, Finland)
- Post Malone - Circles
- Ed Sheeran - South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Official Video]
- Tiësto, Mabel - God Is A Dancer (Official Video)
- Bastille, Alessia Cara - Another Place
- Camila Cabello - Shameless
- Halsey - Graveyard
- YUNGBLUD - Die A Little
- Lil Nas X - Panini (Official Video)
- Jenna Raine - You Can Blame Me (Official Music Video)
- Haley Sullivan - Best of Me (Official Music Video)
- Stadiumx - Touch My Soul (Official Music Video)
- HAIM - Now I'm In It
- Miley Cyrus - Slide Away (Official Video)
- Riton x Oliver Heldens - Turn Me On ft. Vula (Official Music Video)
- Charlie Puth - Cheating on You [Official Video]
- OneRepublic - Wanted
- Lukas Graham - Lie [OFFICIAL MUSIC VIDEO]
- P!nk - Hurts 2B Human ft. Khalid
- SHAED x ZAYN - Trampoline (Official Lyric Video)
- Melanie Martinez - The Principal [Official Music Video]
- Jax Jones, Ella Henderson - This Is Real
- EXO 엑소 'Obsession' MV
- Billie Eilish - everything i wanted (Audio)
- Mesto - Don't Worry (feat. Aloe Blacc) [Official Music Video]
- Bassjackers & Dr Phunk - The OldSkool (Official Audio)
- Deepend - Be Yours (Official Lyric Video)
- Breathe Carolina - July (Official Music Video)
- Kris Kross Amsterdam, Conor Maynard - Ooh Girl (feat. A Boogie Wit Da Hoodie) [TikTok Fan Video]
- Jay Hardway - Wild Mind (feat. Tiffany Blom) [Official Music Video]
- Ummet Ozcan - I Don't Care (feat. Robin Valo) [Official Music Video]
- Breathe Carolina - Drive (Official Music Video)
- NERVO & Skazi - Faded (Official Music Video)
- Tujamo & Lukas Vane - Drop It (Official Music Video)
- Lucas & Steve - Perfect (feat. Haris) [Official Music Video]
- Bhaskar & Alok - Killed By The City (Official Lyric Video)
- Ed Sheeran - South Of The Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Sam Feldt Remix]
- Jonas Brothers - Like It's Christmas (Audio)
Читайте також: Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
17:45Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця
-
17:23Психолог назвала 4 жіночі звички, які найбільше подобаються чоловікам
-
17:16Чому корисно їсти банани кожного дня
-
17:05Новий Рік 2020: В чому зустрічати? Кращі ідеї одягу
-
16:55Як виглядає ідеальний дім для літніх людей у Каліфорнії: яскраві фото
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:3052-річна Памела Андерсон у купальнику згадала молодість
-
16:14Обрано найкраще маленьке місто у світі
-
16:00Картинки з Днем ангела Романа 2019: вітальні листівки, відкритки і фото
-
15:52Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою
-
15:33Актори, які змінилися до невпізнання: фото до і після
-
15:15Ірландська поліція буде з повітря охороняти ялинки від незаконної вирубки
-
15:05Подарунки на День Святого Миколая для дівчаток різного віку: ТОП 15 ідей
-
14:52Сексуальна Емілі Ратажковскі показала гарячі форми в бікіні
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:31Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
-
14:18Кубок світу з біатлону: розклад, де і коли дивитись гонки України
-
14:10Погода на Новий Рік 2020: з'явився прогноз синоптиків на 1 січня
-
13:55Чоботи Наполеона продали за шалені гроші
-
13:39Косметологічний тренд на нову форму губ здивував інтернет: фотофакт
-
13:23Стало відомо, скільки Світоліна заробила за сезон
-
13:13У мережі показали голлівудський тюнінг Rolls-Royce Phantom для знаменитого репера
-
13:00Привітання з днем ангела Романа 2019: смс, вірші і проза на іменини
-
12:51Названі найгірші для організму види дієт
-
12:44Тіна Кароль вразила мережу магнетичним знімком
-
17:45Найкрутіші нові фільми грудня 2019: зимові кінопрем'єри місяця
-
15:52Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою
-
14:31Сезонні страви з капусти: прості рецепти з фото
-
12:00Як купити квитки на матчі Євро 2020: інструкція для українських фанів
-
10:00Швидкість на максимум! 5 книг про безмежні можливості кожного з нас
-
08:33DxOMark назвав найкращі камерофони 2019 року
- 29 листопада
-
22:236 випадків, коли жінки відверто брешуть про секс
-
20:00Нова рок-музика листопада: плейлист найкрутіших треків місяця
-
18:01Службовий роман: як змінилися актори улюбленого романтичного фільму
-
16:15Цікаві нові серіали 2019, які варто переглянути у грудні
-
14:25Як купувати менше одягу: 7 практичних порад, які заощадять твої гроші
-
12:00ТЕСТ: Яку найдивнішу річ ти купиш на Чорну П'ятницю?
-
10:10Важливо для водіїв: як виїхати з пухкого снігу
-
08:16KAZKA – Палала: слухайте новий хіт гурту, текст пісні
-
07:33Звичні речі, які не можна робити у космосі
- 28 листопада
-
22:53Зведи її з розуму: 5 видів сексу, які обожнює кожна жінка
-
19:42Індонезія заохочуватиме туристів незвичайним масажем: чоловіки оцінять
-
17:42Експерти назвали Tesla Cybertruck небезпечним для водіння, і ось чому
-
16:164 нові фантастичні серіали про космос, які ви могли пропустити
-
14:2110 дурних запитань, які ти соромився поставити урологу (18+)
-
13:40Яка температура в салоні машини є найбільш комфортною для водія
-
09:32Названа найпопулярніша різдвяна пісня: її знають усі
-
07:13Учені розповіли, про що свідчать селфі зі спортзалу
- 27 листопада
-
21:53Як збільшити тривалість сексу: 6 порад для справжнього чоловіка
-
19:45Візьміть на озброєння ці 5 дієвих способів швидко заснути