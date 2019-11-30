Найкрутіші хіти осені 2019: популярні пісні для гарного настрою

Осінь принесла не лише чимало нових вражень, а й порцію крутих треків, під які важко не танцювати чи не підспівувати. Зібрали ідеальний плейлист популярної музики за осінь 2019. Насолоджуйся найкращими хітами на Радіо МАКСИМУМ!

Осінь вже прощається з нами, однак її нові хіти все ще лунають звідусіль: від громадського транспорту до магазинів та персональних плейлистів. І поки в закладах налаштовуються на зимову атмосферу, ви ще маєте шанс зберегти у пам'яті та плейлисті найкрутіші треки цієї осені. Під них можна займатись хатніми справами, відриватись з друзями, працювати та просто насолоджуватись життям. Останні вихідні листопада обов'язково мають бути крутими, тому не забувайте про улюблену музику. Залишайтесь на затишній хвилі та слухайте онлайн найкращі пісні осені 2019 на Радіо МАКСИМУМ!

Плейлист популярної музики, слухати онлайн:

Також всі пісні можна послухати за цим посиланням.

Список треків:

Dua Lipa - Don't Start Now (Official Music Video)

Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Music Video)

Selena Gomez - Look At Her Now (Official Music Video)

Ariana Grande, Normani, Nicki Minaj - Bad To You (Charlie’s Angels Soundtrack)(Official Lyric Video)

Meduza, Becky Hill, Goodboys - Lose Control (Official Video)

Martin Garrix & Dean Lewis - Used To Love (Official Video)

Bebe Rexha - You Can't Stop The Girl (Official Music Video)

Zedd & Kehlani - Good Thing (Official Music Video)

Landon Forbes - Rebound

Harry Styles - Lights Up (Official Video)

Katy Perry - Harleys In Hawaii (Official)

YFN Lucci - Ride for Me (feat. Yungeen Ace) [Official Music Video]

Madison McWilliams - Hurt Me

Camila Cabello - Easy (Audio)

Lil Mosey - Live This Wild [Official Music Video]

Maroon 5 - Memories

Carly Rae Jepsen - The Sound (Live In Lapland, Finland)

Post Malone - Circles

Ed Sheeran - South of the Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Official Video]

Tiësto, Mabel - God Is A Dancer (Official Video)

Bastille, Alessia Cara - Another Place

Camila Cabello - Shameless

Halsey - Graveyard

YUNGBLUD - Die A Little

Lil Nas X - Panini (Official Video)

Jenna Raine - You Can Blame Me (Official Music Video)

Haley Sullivan - Best of Me (Official Music Video)

Stadiumx - Touch My Soul (Official Music Video)

HAIM - Now I'm In It

Miley Cyrus - Slide Away (Official Video)

Riton x Oliver Heldens - Turn Me On ft. Vula (Official Music Video)

Charlie Puth - Cheating on You [Official Video]

OneRepublic - Wanted

Lukas Graham - Lie [OFFICIAL MUSIC VIDEO]

P!nk - Hurts 2B Human ft. Khalid

SHAED x ZAYN - Trampoline (Official Lyric Video)

Melanie Martinez - The Principal [Official Music Video]

Jax Jones, Ella Henderson - This Is Real

EXO 엑소 'Obsession' MV

Billie Eilish - everything i wanted (Audio)

Mesto - Don't Worry (feat. Aloe Blacc) [Official Music Video]

Bassjackers & Dr Phunk - The OldSkool (Official Audio)

Deepend - Be Yours (Official Lyric Video)

Breathe Carolina - July (Official Music Video)

Kris Kross Amsterdam, Conor Maynard - Ooh Girl (feat. A Boogie Wit Da Hoodie) [TikTok Fan Video]

Jay Hardway - Wild Mind (feat. Tiffany Blom) [Official Music Video]

Ummet Ozcan - I Don't Care (feat. Robin Valo) [Official Music Video]

Breathe Carolina - Drive (Official Music Video)

NERVO & Skazi - Faded (Official Music Video)

Tujamo & Lukas Vane - Drop It (Official Music Video)

Lucas & Steve - Perfect (feat. Haris) [Official Music Video]

Bhaskar & Alok - Killed By The City (Official Lyric Video)

Ed Sheeran - South Of The Border (feat. Camila Cabello & Cardi B) [Sam Feldt Remix]

Jonas Brothers - Like It's Christmas (Audio)

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