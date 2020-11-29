З'явився рейтинг найкращих міст для емігрантів

У щорічному звіті Expat Insider 2020 від InterNations названі найкращі міста для проживання емігрантів. Список очолили Валенсія, Аліканте і Лісабон.

Автори дослідження опитали понад 15 тисяч осіб, які представляють 173 національності і які проживають у 181 країні. Респонденти оцінювали 66 міст за ключовими показниками: якість життя, фінанси і житло, міське і робоче життя.

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Валенсія

Так, іспанська Валенсія була визнана найкращою за показниками якості життя і її вартості. Проживання в місті позитивно оцінили 90% опитаних експатів, які відзначили доступне медичне обслуговування, велику кількість можливостей для відпочинку і прекрасну погоду. Також респонденти залишилися задоволені своїми фінансами, доступністю житла і підкреслили дружелюбність місцевих жителів. З мінусів проживання в місті назвали проблеми з працевлаштуванням.

В Аліканте понад четверо з п'яти емігрантів відчувають себе як вдома, і жоден респондент не сказав нічого поганого про особисту безпеку в Лісабоні.

У список лідерів також увійшли Панама-Сіті, Сінгапур, Малага, Буенос-Айрес, Куала-Лумпур, Мадрид і Абу-Дабі. У хвості рейтингу (57-66 місця) Гонконг, Дублін, Сантьяго, Йоганнесбург, Париж, Найробі, Мілан, Сеул, Рим і Салім.

Аліканте

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