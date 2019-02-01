З'явився рейтинг найкращих хостелів у світі

Міжнародний сервіс з бронювання Hostelworld зібрав рейтинг із найкомфортніших та найпопулярніших хостелів. Найкращі з них отримали незвичайну премію HOSCAR.

Платформа Hostelworld провела аналіз понад 1,2 млн відгуків користувачів на власному сайті та зуміла визначити найкращі місця для тих, хто любить мандри.

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Номінація "Найкращий хостел для мандрівників, які їздять самостійно" дісталась хостелу The RoadHouse Prague у столиці Чехії. Він розміщується прямісінько у серці міста та оточених різноманітними закладами.

Другу позначку зайняв Soul Kitchen у Санкт-Петербурзі, де є безкоштовні напої, інтернет та дзвінки майже у 50 країн світу. А от у трійці лідерів опинився ще один хостел у Празі - One Miru. Він доволі популярний своїм затишком, розмірами та ціновою політикою.

Найкращим хостелом для жінок, які подорожують самостійно, виявився португальський We Love F. Tourists у Лісабоні. А от найкращим для чоловік став Hostel One Paralelo у Барселоні, де вартість проживання включає вечерю та вхід на вечірку у місцевому клубі.

А от найбільш популярним хостелом світу став ClinkNOORD, який розташований у квітучому Амстердамі.

До слова, сервіс Hostelworld також визначив і найкращий український хостел. Ним виявився DREAM Hostel Lviv поблизу Площі Ринок.

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