Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Фахівці розповіли, яке місто світу буде найбільш населеним до 2035 року

  • 86
Через 16 років найбільш населеною стане Джакарта - фото 1
Через 16 років найбільш населеною стане Джакарта / science.sciencemag

Найбільш населеним містом світу до 2035 року стане столиця Індонезії – Джакарта. До такого висновку прийшли вчені науково-дослідного інституту Oxford Economics.

За даними дослідників, населення Джакарти через 16 років досягне позначки 38 мільйонів осіб.

Це цікаво: Найекстремальніші залізниці світу: приголомшливі фото

На другому місці в списку найбільш населених міст до 2035 року перебуває Токіо. За прогнозом, населення японської столиці може скласти 37,8 мільйона осіб. На третьому рядку китайське місто Чунцин – за даними вчених, там будуть проживати 32,2 мільйона осіб.

Джакарта - фото 304543
Джакарта

У ТОП-10 міст з найбільшим населенням через 16 років потрапили також Дакка (31,2 млн), Шанхай (25,3 млн), Карачі (24,8 млн), Кіншаса (24,7 млн), Лагос (24, 2 млн), Мехіко (23,5 млн) і Мумбай (23,1 млн).

Читайте також: У чані з їжею: як у Китаї туристам пропонують зустріти Новий рік

Джерело: interfax
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2034
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 388
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 671
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини