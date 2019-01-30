Фахівці розповіли, яке місто світу буде найбільш населеним до 2035 року

Через 16 років найбільш населеною стане Джакарта / science.sciencemag

Найбільш населеним містом світу до 2035 року стане столиця Індонезії – Джакарта. До такого висновку прийшли вчені науково-дослідного інституту Oxford Economics.

За даними дослідників, населення Джакарти через 16 років досягне позначки 38 мільйонів осіб.

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На другому місці в списку найбільш населених міст до 2035 року перебуває Токіо. За прогнозом, населення японської столиці може скласти 37,8 мільйона осіб. На третьому рядку китайське місто Чунцин – за даними вчених, там будуть проживати 32,2 мільйона осіб.

Джакарта

У ТОП-10 міст з найбільшим населенням через 16 років потрапили також Дакка (31,2 млн), Шанхай (25,3 млн), Карачі (24,8 млн), Кіншаса (24,7 млн), Лагос (24, 2 млн), Мехіко (23,5 млн) і Мумбай (23,1 млн).

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