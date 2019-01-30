У Швеції працює унікальний готель, де заохочують відмову від інтернету

Гості готелю зможуть не заплатити за проживання за однієї умови

Готель Bellora у Швеції пропонує незвичайні правила для своїх гостів. Одразу ж зазначимо, що вони не припадуть до душі блогерам і залежним від інтернету.

Особливий номер у готелі оснащений "розумною" лампою, яка відстежує, скільки часу гості приділяють соціальним мережам.

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Кожного разу, коли гості під'єднуються до Wi-Fi готелю, ця лампа підраховує кількість хвилин, витрачених на Instagram, Facebook і Twitter. Як тільки ліміт у 30 хвилин вичерпаний, пристрій загоряється червоним кольором.

Гостів будуть заохочувати відмовілятися від користування інтернетом / The Jakarta Post

Якщо після попереджувального сигналу гість не виходить з мережі, починають діяти інші правила. У Bellora час, витрачений на соцмережі, впливає на вартість номера – гість, який відмовиться від смартфона на весь день, не заплатить нічого.

Проект реалізований у партнерстві зі страховою компанією Länsförsäkringar. За словами страховиків, концепція спрямована на покращення здоров'я людей, а також на зміцнення сімейних і дружніх зв'язків, адже час, проведений у соцмережах, користувач відбирає у своїх рідних і близьких.

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