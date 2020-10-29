Чотири способи заощадити гроші і зберегти бюджет

Економія грошей – це найкорисніша і дуже рідкісна навичка у сучасному світі. Пропонуємо вам декілька порад, як заощадити гроші і зберегти бюджет.

Завбачливо використовуйте кредитні картки

У наш час, коли кожен банк закріплює за будь-якою карткою кредитний ліміт, ми автоматично стаємо власниками грошового призу, якого у нас насправді нема. Тому постарайтеся обмежувати великі покупки по кредитних картах, якщо ви зможете розплатитися в повному обсязі в кінці місяця. Краще почекати з придбанням, ніж у випадку непередбаченої ситуації переплатити відсотки від знятої суми.

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Складайте списки короткострокових цілей

Складіть список речей, які вам необхідно придбати якомога швидше, і приклейте його на дзеркалі або холодильнику. Коли перед вашими очима є цей список, ви автоматично починаєте уникати непотрібних витрат і економити гроші, щоб придбати тільки те, що необхідно.

Носіть обід на роботу / навчання з собою

Якщо купувати обід на роботі або в університеті, це обійдеться вам в пристойну суму. Але якщо ви принесете бутерброд з дому, ви заощадите деяку частину для аварійного фонду.

Не лінуйтеся шукати речі дешевше

Це стосується не тільки медикаментів і продуктів, а й одягу, техніки, косметики, інструментів і взагалі всього. Обов'язково знайдеться магазин, де цей товар коштує трохи дешевше. Нехай це не велика різниця, але якщо зібрати разом переплати на всіх ваших покупках, вийде велика сума, яку ви щомісяця платите за власну лінь.

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