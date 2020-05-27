З'явився пристрій, який передає смак віртуальної їжі

Японські учені розробили пристрій, за допомогою якого можна відчути смак віртуальної їжі. Про свій винахід вони розповіли в онлайн-бібліотеці ACM.

Суть пристрою, який отримав назву "синтезатор Норімакі", полягає в тому, що він впливає на певні зони язика, створюючи смакові відчуття. Це відбувається завдяки мінімальному електричному впливу, який подразнює смакові рецептори. В основі технології лежить електрофорез – міграція мікроскопічних часток, активованих електричним зарядом. Прикладаючи "синтезатор Норімакі" до язика, людина може відчути один з п'яти основних смаків – кислий, солодкий, гіркий, солоний і пікантний смак умамі.

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Умамі – це п'ятий смаковий елемент, який складно описати словами. Це щось середнє між м'ясним або бульйонним смаком, але з особливим присмаком, який поступово розкривається індивідуально для кожного. Іншими словами, умамі – це дуже важливий компонент, що підсилює смак страви і робить його приємним для сприйняття рецепторами язика.

За будь-який смак відповідає одна з кольорових кульок біля основи приладу. Коли напруга в кульках змінюється, деякі смаки можуть посилюватися, тоді як інші повністю зникають.

Якщо додати до цього пристрою ще й візуальну складову, наприклад фотографію страви, мозок буде посилювати відчуття того, що людина дійсно їсть цей продукт, – кажуть розробники.

Поки що єдиним застосуванням цього пристрою науковці назвали терапію контролю ваги. Наприклад, коли людина страждає розладом харчової поведінки і постійно хоче їсти якийсь певний продукт. Щоб обмежити набір зайвої ваги, вона зможе використовувати "синтезатор Норімакі".

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