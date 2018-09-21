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З'явився перший українець, який відвідав усі країни світу

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Костянтин Симоненко – національний рекордсмен - фото 1
Костянтин Симоненко – національний рекордсмен / Facebook

Мандрівник став рекордсменом на острові Пасхи в Чилі.

Українець Костянтин Симоненко відвідав 193 країни (члени ООН) світу і встановив Національний рекорд. Про це повідомив експерт Національного реєстру рекордів України Віталій Зорін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

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На острові Пасхи (Чилі) біля знаменитих бовванів Костянтину Симоненку вручили грамоту.

"Konstiantyn Symonenko – тепер офіційно перший українець, який відвідав усі країни світу", – зазначив Віталій Зорін.

"Вважаю дуже символічним, що рекорд його наздогнав на найвіддаленішому населеному острові в світі! Для цього він протягом 15 років старанно об'їжджав Чилі. Щоб потрапити туди в самому кінці з 193-х країн списку", – зазначив він.

"Місце вручення Ханга-Роа, острів Пасхи. Все, як я і мріяв багато-багато років назад", – поділився Костянтин.

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Національний рекорд українця

Варто відзначити, що всього Симоненко відвідав 200 країн і територій. Наприклад, Ватикан і Палестина не входять до списку членів ООН, а є постійними спостерігачами.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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