Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Роботи Кайла Міджлофа не залишать байдужим нікого.

Дивовижні пейзажі подорожей Кайла Міджлофа, талановитого фотографа і ретушераіз Кейптауна, Південна Африка.

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Кайл зосереджений в основному на пейзажах в своїх подорожах. Він відвідав понад 70 країн з березня 2010 року. У Міджлофа більше 66 800 шанувальників уInstagram. Від його робіт просто нереально відвести погляд, подивіться самі:

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

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