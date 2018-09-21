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Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

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У Міджлофа більше 66 800 шанувальників уInstagram - фото 1
У Міджлофа більше 66 800 шанувальників уInstagram / instagram

Роботи Кайла Міджлофа не залишать байдужим нікого.

Дивовижні пейзажі подорожей Кайла Міджлофа, талановитого фотографа і ретушераіз Кейптауна, Південна Африка.

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Кайл зосереджений в основному на пейзажах в своїх подорожах. Він відвідав понад 70 країн з березня 2010 року. У Міджлофа більше 66 800 шанувальників уInstagram. Від його робіт просто нереально відвести погляд, подивіться самі:

Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277558
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277562
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277563
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277564
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277552
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277551
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277550
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277549
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277548
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277547
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах - фото 277546
Світ очима фотографа, який побував у 70 країнах

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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