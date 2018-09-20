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Українцям більше не знадобляться закордонні паспорти для подорожей у Грузію
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Кабінет міністрів України ухвалив проект угоди з Грузією про поїздки громадян по ID-картках.
Документ передбачає, що українці зможуть відвідувати Грузію на підставі внутрішніх паспортів у формі ID-карт, які містять безконтактний електронний носій.
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Зараз між двома країнами діє угода про безвізові поїздки від 31 березня 1999 року. Вона звільняє громадян від оформлення довгострокових віз для перебування або проживання на термін більше, ніж 90 днів.
Раніше посол України в Грузії Ігор Долгов повідомляв, що угоду про поїздки громадян за внутрішніми паспортами планують підписати під час перебування делегації в Нью-Йорку на Генеральній асамблеї ООН у кінці вересня.
У тексті угоди сказано, що вона набуває чинності на 30-ий день з дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення про виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набирання угодою чинності.
Зазначимо, що угода від 1999 року відтоді втратить силу.
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