Вийшов трейлер фільму "Бачення метелика" про досвід аеророзвідниці у полоні та нове життя

Фільм Максима Наконечного отримав на Одеському міжнародному кінофестивалі нагороду як найкращий український повнометражний фільм. В Україні прем'єру стрічки обіцяють 6 квітня 2023 року.

Бачення метелика – перший повнометражний фільм Максима Наконечного, який вже голосно прозвучав на міжнародну аудиторію, пише в описі фільму "Бачення метелика" на каналі у Youtube.

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Це дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму писали спільно з письменницею й режисеркою Іриною Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс").

У фільмі ми розповідаємо про звільнену з російського полону аеророзвідницю з позивним "Метелик". Мирне життя приносить їй зустрічі з рідними, друзями, побратимами та коханим, але і готує нові виклики, – йдеться на офіційній сторінці фільму у Facebook.

У головній ролі знялись Рита Бурковська і Наталка Ворожбит.

Дивитися трейлер фільму "Бачення метелика":

Butterfly vision / Facebook

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