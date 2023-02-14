Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Вийшов трейлер фільму "Бачення метелика" про досвід аеророзвідниці у полоні та нове життя

  • 34
Кадр з фільму "Бачення метелика" - фото 1
Кадр з фільму "Бачення метелика"

Фільм Максима Наконечного отримав на Одеському міжнародному кінофестивалі нагороду як найкращий український повнометражний фільм. В Україні прем'єру стрічки обіцяють 6 квітня 2023 року.

Бачення метелика – перший повнометражний фільм Максима Наконечного, який вже голосно прозвучав на міжнародну аудиторію, пише в описі фільму "Бачення метелика" на каналі у Youtube.

Читайте також: З'явився трейлер стрічки "Ми не згаснемо" про дорослішання підлітків на сході України

Це дебютна повнометражна робота режисера Максима Наконечного. Сценарій фільму писали спільно з письменницею й режисеркою Іриною Цілик ("Земля блакитна, ніби апельсин", "Я і Фелікс").

У фільмі ми розповідаємо про звільнену з російського полону аеророзвідницю з позивним "Метелик". Мирне життя приносить їй зустрічі з рідними, друзями, побратимами та коханим, але і готує нові виклики, – йдеться на офіційній сторінці фільму у Facebook.

У головній ролі знялись Рита Бурковська і Наталка Ворожбит.

Дивитися трейлер фільму "Бачення метелика":

Butterfly vision - фото 519829
Butterfly vision / Facebook

Це цікаво: Кіно від Комарова – відомий ведучий "Світу навиворіт" покаже проєкт про війну в Україні

пропозиції партнерів
Новини