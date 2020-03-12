З'явився парфум з ароматом нового автомобіля

Британська фірма Autotrader розробила парфум, в якому поєднуються "нотки тонкої шкіри та твердого воску". Автори аромату впевнені, що саме так пахне в салоні нового автомобіля. 50-мілілітровий флакон парфуму коштує 175 фунтів стерлінгів або 5775 гривень за нинішнім курсом.

Новинку описують як "свіжий і легкий аромат", який покликаний відтворити запахи нового люксового автомобіля.

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Уявіть, що ви сидите в салоні нової машини. Блиск хрому, пружна шкіра, – говорить опис на сайті Autotrader.

Судячи з фотографій і відео, мова йде про одну з моделей Bentley.

Зауважимо, що такі експерименти з ароматами роблять не вперше. Торік парфумерний будинок Designer Parfums представив лінійку ароматів, присвячених Формулі-1. До неї увійшли три парфуму – Agile Embrace, Fluid Symmetry, Compact Suspension. Вартість одного флакона становить 9210 євро.

У 2008 році на парфумерний ринок вийшов Porsche. Дочірня компанія Porsche SE, що спеціалізується на випуску різних аксесуарів, яка спільно з Groupe Clarins 'Parfums Azzaro створила чоловічий аромат "The Essence by Porsche Design". Він відкривається нотами ялівцю і лохини, а довершували композицію пряний коріандр, чорний перець, ялиця, пачулі і ладан. Крім парфуму у флаконах об'ємом від 50 до 80 мілілітрів у лінійку увійшли дезодорант і гель для душу.

Свій аромат також є у Jaguar, який одним з перших представив туалетну воду під власним брендом. На відміну від Porsche, британська марка створила парфуми не тільки для чоловіків, але і для жінок. Серед інших автомобільних компаній, які в різні роки випускали парфуми – Ferrari, Maserati, Bugatti, Mercedes-Benz, Bentley і Cadillac.

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