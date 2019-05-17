З'явився новий тренд наметів для мандрів: яскраві фото

Туристи відкрили нову моду на стильні намети для мандрів. Тепер домівка для подорожі може бути прозорою - це варто побачити!

Бренд одягу та спорядження для мандрівників The Tent Commandments вигадав нові намети, які дозволяють сповна насолодитись дослідженням світу. Річ у тому, що шатро має прозорий верх, що дає можливість бачити все навколо у будь-яку пору доби.

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Не дивно, що за акаунтом бренду стежать понад 28 тисяч користувачів, адже там задоволені покупці діляться своїми яскравими фото. Зацініть!

Джерело всіх фото: instagram.com/thetentcommandments

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