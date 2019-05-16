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Куди поїхати весною: варіанти відпочинку в Грузії
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Розповідаємо, чому вам просто необхідно провести весняну відпустку в колоритній Грузії. У щотижневій рубриці Радіо МАКСИМУМ читайте про найкращі куточки світу.
Грузія – ідеальна країна для мандрівників. Віза не потрібна, англійська мова не потрібна, клімат м'який, кухня і вино – найкращі. А ще море, пляжі, гори, стародавня культура, порівняно низькі ціни і непогана інфраструктура.
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Мцхета
Стародавня столиця Грузії і, можливо, найсвятіше місце для грузинів. У крихітному містечку 20 км від центру сучасної столиці є відразу три об'єкти Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Дістатися до Мцхета зручно на маршрутці або таксі. Головні пам'ятки Мцхета – кафедральний собор Светіцховелі, монастир Святої Ніно і крихітний мальовничий монастир Джварі на високій скелі біля злиття Кури і Арагві. По дорозі назад в Тбілісі обов'язково зайдіть в ресторан "Салобіє", знаменитий своїми хінкалі і лобіо.
Боржомі і Бакуріані
Боржомі – знаменитий курорт, батьківщина найвідомішої мінеральної води, відрізняється чудовою природою, винятковим цілющим кліматом і чистим гірським повітрям. Прекрасне місце для тихого і спокійного відпочинку, в тому числі і лікувального. Можна погуляти по боржомську парку, на підвісній канатці піднятися на гору і випити теплу мінеральну воду, яка б'є прямо з-під землі.
Тбілісі
Тбілісі – столиця Грузії, місто з населенням 1,2 млн людей. У травні-червні на Тбілісі досить одного дня (дуже спекотно і хочеться втекти), в іншу пору року можна і 2-3 дні погуляти містом. Пам'ятки Тбілісі, які не можна пропустити:
- фортеця Нарікала
- каньйон з водоспадом
- район Абанотубані
- канатна дорога
- район Сололакі
- парк Мтацмінда
Кобулеті
У 20 кілометрах від Батумі є ще один унікальний курорт, Кобулеті. Його вважають одним з найкращих на всьому Кавказі завдяки цілющому мікроклімату, сосновому лісу і чистому повітрю. Тут пляж розтягнувся аж на цілих 12 кілометрів. Житла в Кобулеті вистачає. Тут є і готелі, які можна знайти на відомих сайтах бронювання, і приватний сектор, де вас зустріне господар. Ціни в Кобулеті на сильно відрізняються від батумських. До всього іншого в Кобулеті приїжджають і підлікуватися.
Сарпі
Сарпі – невелике село на кордоні з Туреччиною. Нічим особливим воно не виділяється і дуже схоже на курорти Гоніо і Кваріаті. В інтернеті часто пишуть, що тут найкращий пляж в Грузії. Так, вода тут чиста і тепла, є дві скелі для стрибків у воду і красиві види на гори. Можна сходити подивитися водоспад Андрія Первозванного, який приблизно у 500 метрах від Сарпі. Але є тут і свої мінуси: прямо за пляжем дуже жвава траса, по якій величезні фури їздять до Туреччини.
Грузинська Швейцарія
Схоже, туристи настільки люблять Швейцарію, що бувають в усіх її видах: зимою їдуть у Фінську Швейцарію, восени в Чеську, а навесні можна відвідати і Грузинську! Насправді провінцію Рача іноді так і називають: Грузинська Швейцарія. Щоб потрапити сюди, необхідно подолати гірські хребти, якими з усіх боків оточене це чарівне місце.
Тушеті
Дорога в Тушеті входить у ТОП-10 найскладніших доріг у світі. І це не просто так, адже вона проходить по складних гірських місцях, однак не варто боятися: досвідчені водії добре знають, як безпечно доставити вас в цей гірський край, де навіть місцеві жителі на зиму не залишаються. Приголомшливі гірські ландшафти і найчистіше повітря будуть нагородою мандрівникам. Тут також можна спробувати прославлений грузинський козячий сир Гуда.
Собор Алаверді
Собор Алаверді – святиня Кахетії і один з найзнаменитіших середньовічних храмів в Грузії. Його спорудили на початку XI століття і він є однією з найвищих споруд свого часу. "Життя" собору було важке: його неодноразово руйнували загарбники. Постійні реставрації дещо змінили первісний образ собору. Будова являє собою архітектурний ансамбль, оточений фортечною стіною. В ансамбль входять середньовічна трапезна, дзвіниця та огорожа, літній палац. Головна будівля собору прямокутного плану. Розписів у храмі майже немає, стіни сірого відтінку, але сам простір вражає.
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