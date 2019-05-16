Google запустив сервіс для подорожей з пошуком квитків, готелів і маршрутів

Пошуковий гігант Google запустив новий портал "Поїздки", в якому об'єднані всі тревел-проекти, включаючи Google Trips, сервіс пошуку квитків і готелів, а також рекомендації для мандрівників.

Маршрути зібрані по локаціях і підбираються індивідуально в залежності від багатьох факторів. Наприклад, українським користувачам видно плани подорожей у Дніпро, Одесу, Львів та інші міста. При кліці на місце, Google показує інформаційне зведення про місто, список цікавих місць, рекомендовані маршрути на день/тиждень, а також вартість готелів і завантаженість локації.

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Крім того, є секція з призначеним для користувача контентом: туди потрапляють найпопулярніші відео про подорожі в місто. Наостанок - інші рекомендації. Наприклад, сервіс вибирає кілька міст для тривалої подорожі (наприклад, "Київ, Львів та Одеса - 7 днів"). У вкладці збоку можна вибрати квитки на літак і забронювати готелі.

Вибравши подорож через сайт "Поїздки", можна стежити за його прогресом у мобільному додатку Google Trips. У компанії Google відзначили, що незабаром інтегрують нові функції і в Google Maps.

Нагадаємо, що судячи з пошукових запитів у Google, найпопулярнішим напрямком для відпочинку за кордоном в українців котрий рік поспіль залишається Туреччина, на другому місці Єгипет, а на третьому - Болгарія.

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