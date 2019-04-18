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З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro

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Lenovo Z6 Pro вразив своєю продуктивністю - фото 1
Lenovo Z6 Pro вразив своєю продуктивністю

Віце-президент Lenovo Чанг Ченг поділився у соціальній мережі Weibo новими подробицями майбутнього флагманського смартфона Z6 Pro. Він підтвердив чутки про основну камеру з чотирма об'єктивами, показав дизайн задньої кришки, а також розповів про вражаючі результати тестування пристрою у AnTuTu.

Lenovo Z6 Pro отримає основну камеру з чотирма модулями, один з яких буде на 48 Мп, про що свідчить напис на корпусі. Спеціальні алгоритми дозволять робити фотографії з роздільною здатністю 100 Мп.

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Крім того, новинка буде підтримувати функцію Hyper Video, на створення якої пішов понад рік. Подробиці про роботу цієї опції не повідомляються, але відомо, що зняті з її допомогою відео будуть передаватися значно швидше, ніж зазвичай.

З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro - фото 322257
З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro - фото 322254
З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro - фото 322253

Також Чанг Ченг показав результати тестування пристрою в AnTuTu. Lenovo Z6 Pro набрав 403 077 балів, що є одним з найвищих показників на сьогодні. Нагадаємо, у смартфоні використовується топовий процесор Snapdragon 855.

З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro - фото 322256
З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro - фото 322255
З'явився новий смартфон-рекордсмен у AnTuTu: чим ще вразив Lenovo Z6 Pro - фото 322252

З інших тизерів стало відомо, що Lenovo Z6 Pro отримає акумулятор на 4000 мАг і вбудований у дисплей сканер відбитків пальців.

Презентація смартфона запланована на 23 квітня. Пізніше повинна вийти версія з підтримкою мереж п'ятого покоління.

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Джерело: androidpure
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