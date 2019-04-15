Названо основні нововведення iOS 13: фанатам Apple сподобається майже все

Як очікується, компанія Apple анонсує наступну версію своєї мобільної операційної системи iOS 13 у червні цього року під час проведення щорічної конференції для розробників Worldwide Developers Conference. Однак обізнані джерела вже поділилися інформацією про найбільш значущі нововведення.

По-перше, в iOS 13 нарешті з'явиться довгоочікуваний темний режим – Dark Mode. Це буде загальносистемний темний режим, який можна активувати у налаштуваннях, в тому числі висококонтрастну версію, аналогічну тій, яка вже доступна в macOS.

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Також наголошується, що iOS 13 принесе безліч змін для планшетів iPad, у тому числі з'явиться підтримка декількох вікон для додатків. Кожне вікно також може містити сторінки, які спочатку прикріплені до частини екрану, але можуть бути від'єднані жестом перетягування, перетворюючись на картку, яку можна вільно переміщувати. Ці картки можна буде скласти одну на одну.

Крім того, в iOS 13 додадуть новий стандартний жест скасування для введення тексту на iPad. Для його виклику потрібно натиснути трьома пальцями на область клавіатури, а зрушення вліво і вправо дозволяє користувачеві скасувати та повторити дії в інтерактивному режимі. При першому виклику віртуальної клавіатури демонструватиметься навчальний посібник, щоб навчити користувачів працювати з новою функцією.

Багато нововведень сподобаються власникам iPad

Браузер Safari на iPad буде автоматично запитувати настільну версію сайту при необхідності, запобігаючи таку поширену проблему, коли відображаються мобільні версії сайтів навіть при перегляді на великих дисплеях планшетів.

Також у iOS 13 перероблена система роботи зі шрифтами, яка принесе переваги як кінцевим користувачам, так і розробникам. Також планується спростити спільну роботу над документами у сторонніх додатках, аналогічно інструментам, доступним у власних додатках Apple Pages, Numbers і Keynote.

Додаток Mail в iOS 13 зможе систематизувати повідомлення за категоріями, а самі будуть доступні для пошуку. Користувачі також зможуть додавати повідомлення в чергу "читати пізніше", аналогічну стороннім поштовим програмам.

Додатково згадується, що покращиться розпізнавання ключової фрази Hey Siri. Мобільні пристрої будуть рідше помилково спрацьовувати на схожі сторонні звуки, такі як сміх або дитячий крик. Нарешті, в iOS 13 буде оновлено додаток Reminders, з'явиться новий інтерфейс управління гучністю, покращиться підтримка введення на різних мовах, додадуться нові жести для вибору декількох об'єктів, покращиться робота з рядком стану для розробників.

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