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З'явився конструктор Lego за мотивами серіалу ДРУЗІ: зацініть кумедні фігурки

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Lego - Друзі - фото 1
Lego - Друзі

З нагоди 25-річчя серіалу "Друзі" Lego випустили набір конструктора "The Central Perk Coffee of Friends". Зацініть, який вигляд мають фігурки улюблених персонажів!

У наборі "The Central Perk Coffee of Friends" є фігурки всіх головних персонажів серіалу "Друзі" – Рейчел, Моніки, Фібі, Джої, Росса та Чендлера. Кожен герой маю якийсь реквізит, що показує його професію або захоплення.

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Так, Рейчел тримає горнятко – як нагадування про її першу роботу офіціанткою; Моніка з тістечком, адже в дитинстві вона їх обожнювала, а зараз чудово готує; Фібі має гітару, адже без неї вона б не змогла заспівати Smelly Cat; у Росса – газета, він же ж професор; Чендлер тримає ноутбук, на якому він виконує нікому не зрозумілу роботу; ну а Джої насолоджується піцою, як справжній італієць.

З'явився конструктор Lego за мотивами серіалу ДРУЗІ: зацініть кумедні фігурки - фото 346619

При цьому новий набір Lego в деталях відтворює інтер'єр кафе Central Perk, у якому збиралися друзі. Серед деталей конструктора є і кавова машина, і чашки, і табличка Reserved, і навіть печиво.

З'явився конструктор Lego за мотивами серіалу ДРУЗІ: зацініть кумедні фігурки - фото 346618

Загалом конструктор складається з 1719 деталей!

Уже 1 вересня 2019 року цей набір з'явиться у продажу. Ціна Lego: 56 доларів.

З'явився конструктор Lego за мотивами серіалу ДРУЗІ: зацініть кумедні фігурки - фото 346622

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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