З'явився довгоочікуваний трейлер Battlefield 6: дивитися усім

На YouTube-каналі accawaan був опублікований відеоролик. Судячи з усього, це повний трейлер майбутнього популярного шутера Battlefield 6.

Раніше вже траплялося кілька витоків інформації про прийдешній військовий шутер. Схоже, що Electronic Arts залишається тільки випустити гру!

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Представлений двохвилинний відеоролик в поганій якості. Кадри з нього дуже схожі на скріншоти і малюнки, які раніше були опубліковані інсайдером Томом Хендерсоном.

Якщо вірити словам інсайдера, то всередині компанії Electronic Arts не переймаються з приводу трейлера, що потрапив у мережу. Вони готують новий трейлер, який буде відрізнятися від опублікованого. Проте, записи активно видаляють з YouTube.

Увага! Зображення у відео СИЛЬНО мерехтить.

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