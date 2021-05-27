Автори всесвітньовідомої PUBG працюють над новим шутером

Південнокорейське видання Bloter виявило нові вакансії компанії Krafton, якій належить PUBG Corporation. Згідно з описами, новим співробітникам доведеться працювати над Project Cowboy, шутером у відкритому світі для консолей і PC.

Відзначається, що події нової гри розгортаються у всесвіті PUBG, пише naver.

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Пізніше в розмові з Bloter представники Krafton підтвердили виявлену інформацію, але не стали ділитися іншими подробицями. За словами Krafton, розробка Project Cowboy почалася після численних прохань шанувальників. Натхненням стали призначені для користувача матчі на пустельній карті Мірамар з обмеженням у плані зброї, що відповідає епосі Дикого Заходу.

Геймерам належить побачити ковбойський екшн-шутер у відкритому світі, події якого відбуваються у всесвіті Королівської битви PlayerUnknown's Battlegrounds. Раніше автори PUBG анонсували мобільний королівську битву PUBG: New State і науково-фантастичний хорор The Callisto Protocol від автора Dead Space у всесвіті PUBG.

Анонс Project Cowboy

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