Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах

Недавно представлений Redmi Note 7 Pro відрізняється від звичайного Redmi Note 7 потужнішим процесором Snapdragon 675 і новим сенсором Sony IMX586 з реальними 48 мегапікселями. Пристрій вже потрапив до журналістів, і вони випробували його камеру в різних умовах зйомки.

За замовчуванням Redmi Note 7 Pro робить знімки з роздільною здатністю 12 Мп, і щоб активувати 48 Мп необхідно перейти в ручні налаштування.

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При зйомці з такою роздільною здатністю деталізація трохи зростає, а самі фото 8000 х 6000 пікселів займають близько 12-14 МБ. Також смартфон підтримує функції штучного інтелекту, але результат не завжди кращий за автоматичні налаштування.

Портретний режим на основні подвійної камери досить точно відокремлює головний об'єкт від фону навіть у складних умовах. Фронтальна камера також підтримує портретний режим, але якість знімків і "вирізання" об'єкта помітно гірше.

Нічний режим на Redmi Note 7 Pro покращує якість знімків при недостатньому освітленні. Фото стають більш різкими, яскравими, зникають пересвіти.

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