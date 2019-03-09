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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах

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Камера Redmi Note 7 Pro робить відмінні фото - фото 1
Камера Redmi Note 7 Pro робить відмінні фото

Недавно представлений Redmi Note 7 Pro відрізняється від звичайного Redmi Note 7 потужнішим процесором Snapdragon 675 і новим сенсором Sony IMX586 з реальними 48 мегапікселями. Пристрій вже потрапив до журналістів, і вони випробували його камеру в різних умовах зйомки.

За замовчуванням Redmi Note 7 Pro робить знімки з роздільною здатністю 12 Мп, і щоб активувати 48 Мп необхідно перейти в ручні налаштування.

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При зйомці з такою роздільною здатністю деталізація трохи зростає, а самі фото 8000 х 6000 пікселів займають близько 12-14 МБ. Також смартфон підтримує функції штучного інтелекту, але результат не завжди кращий за автоматичні налаштування.

Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312878
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312881
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312882
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312883
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312884
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312885
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312886
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312887
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312888

Портретний режим на основні подвійної камери досить точно відокремлює головний об'єкт від фону навіть у складних умовах. Фронтальна камера також підтримує портретний режим, але якість знімків і "вирізання" об'єкта помітно гірше.

Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312880
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312879
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312891

Нічний режим на Redmi Note 7 Pro покращує якість знімків при недостатньому освітленні. Фото стають більш різкими, яскравими, зникають пересвіти.

Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312889
Камеру Redmi Note 7 Pro випробували в реальних умовах - фото 312890

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Джерело: Fonearena
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