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З'явився додаток DoubleTake для iPhone, що дозволяє знімати відео на дві камери одночасно

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Додаток DoubleTake - фото 1
Додаток DoubleTake / The Verge

На осінній презентації iPhone 11 у 2019 році Apple продемонструвала режим, що дозволяє знімати на кілька камер одночасно. Але власники нових айфонів (XR і вище) можуть випробувати його тільки зараз.

Область застосування режиму зрозуміла: можна відразу записувати різні плани (наприклад, стандартна камера + телеоб'єктив) чи знімати одночасно подію і свою реакцію на "фронталку". Або, припустимо, інтерв'ю.

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Так, 28 січня Filmic випустила безкоштовний додаток DoubleTake, що містить режим, показаний на презентації Apple. Він працює з моделями iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, Xs, Xs Max і Xr. Спочатку функція повинна була стати частиною програми FiLMiC Pro, але поки що її вивели в окремий сервіс.

Додаток стартує з вибору камер. Якщо на телефоні їх понад дві, то всі відразу використовувати все одно не вийде. Наприклад, на iPhone 11 Pro потрібно буде вибрати, з яких двох камер захоплювати зображення – зі стандартної, надширококутної, телефото чи фронтальної.

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Джерело: apps.apple
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