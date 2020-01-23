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Камера iPhone 11 розчарувала експертів DxOMark: рівень дворічного Huawei P20
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DxOMark, який спеціалізується на камерах смартфонів, опублікував результати огляду фотомодулів iPhone 11. "Яблучний" смартфон не зумів вразити експертів можливостями своїх камер. Загалом він набрав 109 балів, розділивши одне місце з Huawei P20, який випустили 2 роки тому.
За словами фахівців, камера iPhone 11 прекрасно справляється зі своїми завданнями. Однак, iPhone 11 Pro Max на тлі "побратима" виглядає значно крутішим зі своїми 117 балами.
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Утім, ми нагадаємо, що лідером досі залишаються Huawei Mate 30 Pro 5G (123 бали), Honor V30 Pro (122), Huawei Mate 30 Pro і Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (по 121 балу).
Камера iPhone 11 хороша як для зйомки фото, так і для відео. Зазначаються коректні і приємні оку кольори, деталізація знімків, робота з експозицією, однаково висока якість знімків при зйомці у приміщенні і на вулиці. Також у плюси записали ультраширококутну лінзу.
До мінусів фотозйомки належать зниження якості зображення на зумі вище середнього, переекспонування при зйомці зі спалахом у темряві, недостатня фокусна відстань для портретної зйомки.
Фахівці підкреслюють, що одним з основних і помітно впливаючих на оцінку моментів стала відсутність у iPhone 11 телеоб'єктива, потрібного для зйомки з наближенням і ефекту боке. Так що вендори, що встановлюють все більше "вічок" на свої смартфони, можуть опинитися у виграшнішій позиції.
Але в цілому, пишуть у DxOMark, смартфон iPhone 11 підійде тим користувачам, які не бачать свого життя без мобільного фотографії.
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