Камера iPhone 11 розчарувала експертів DxOMark: рівень дворічного Huawei P20

DxOMark, який спеціалізується на камерах смартфонів, опублікував результати огляду фотомодулів iPhone 11. "Яблучний" смартфон не зумів вразити експертів можливостями своїх камер. Загалом він набрав 109 балів, розділивши одне місце з Huawei P20, який випустили 2 роки тому.

За словами фахівців, камера iPhone 11 прекрасно справляється зі своїми завданнями. Однак, iPhone 11 Pro Max на тлі "побратима" виглядає значно крутішим зі своїми 117 балами.

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Утім, ми нагадаємо, що лідером досі залишаються Huawei Mate 30 Pro 5G (123 бали), Honor V30 Pro (122), Huawei Mate 30 Pro і Xiaomi Mi CC9 Pro Premium Edition (по 121 балу).

Камера iPhone 11 хороша як для зйомки фото, так і для відео. Зазначаються коректні і приємні оку кольори, деталізація знімків, робота з експозицією, однаково висока якість знімків при зйомці у приміщенні і на вулиці. Також у плюси записали ультраширококутну лінзу.

До мінусів фотозйомки належать зниження якості зображення на зумі вище середнього, переекспонування при зйомці зі спалахом у темряві, недостатня фокусна відстань для портретної зйомки.

Фахівці підкреслюють, що одним з основних і помітно впливаючих на оцінку моментів стала відсутність у iPhone 11 телеоб'єктива, потрібного для зйомки з наближенням і ефекту боке. Так що вендори, що встановлюють все більше "вічок" на свої смартфони, можуть опинитися у виграшнішій позиції.

Але в цілому, пишуть у DxOMark, смартфон iPhone 11 підійде тим користувачам, які не бачать свого життя без мобільного фотографії.

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