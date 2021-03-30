З'явився додаток для смартфонів, який виявляє діпфейки

У Кореї запустили спеціальну програму, яка може виявити діпфейки. Цей додаток буде захищати користувачів від дезінформації. Особливо це буде корисно для людей, яких можуть дискредитувати за допомогою маніпулятивних фотографій або відео.

Як повідомляє The Korea Bizwire, Корейський передовий інститут науки і технологій (KAIST) презентував мобільний додаток, який буде виявляти діпфейки – зображення або відео, оброблені за допомогою штучного інтелекту.

І ще: Boston Dynamics створив робота-вантажника: відео

Простіше кажучи, фейкові кадри можуть дискредитувати будь-яку людину, а особливо публічних особистостей, чиїх фотографій і відео безліч у відкритому доступі. Штучний інтелект може змінити голос людини так, що він буде, наприклад, заїкатися або ж просто не вимовляти частину слів. Після цього такий діпфейк робиться вірусним у мережі і дискредитує певну людину.

Тепер програма KaiCatch може точно виявляти діпфейки за допомогою технології штучного інтелекту, яка розпізнає аномальні спотворення обличчя на зображеннях. Технологія діє так, що користувач просто завантажує картинку або ж відео в додаток, а він уже буде визначати, чи є ймовірність маніпулювання.

Читайте також: Незручно і небезпечно: на відео показали, як перемикаються передачі у нових Tesla