Boston Dynamics створив робота-вантажника: відео

Американська компанія Boston Dynamics представила нового робота для автоматичних завантажень – Stretch. Передбачається, що роботизовані навантажувачі надійдуть у продаж до кінця 2022 року.

Як видно з відео компанії на YouTube, це універсальний мобільний робот, який переносить вантаж рукою з присосками. Пристрій буде застосовуватися в складських приміщеннях і центрах розподілу товару.

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Мобільність Stretch робить робота здатним переміщатися на будь-які території для навантаження або розвантаження товару. У компанії стверджують, що незабаром він замінить дороге устаткування, що використовується у таких цілях.

Stretch маневрує в будь-якому напрямку, а також здатний долати перешкоди. Крім цього, у нього є технологія комп'ютерного зору, яка дозволяє роботу визначати вантаж для конкретного клієнта.

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