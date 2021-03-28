Незручно і небезпечно: на відео показали, як перемикаються передачі у нових Tesla

У Tesla розсекретили оновлення електрокарів Model S і Model X, в рамках яких автомобілі отримали новий величезний медіаекран і штурвал замість звичного керма, але втратили фізичного перемикача передач. І у мережі з'явилося перше відео, на якому показано, куди перенесли функцію перемикання передач.

Судячи з кадрів у Twitter, тепер перемикати передачі водій Tesla зможе тільки на великому сенсорному екрані. Причому робиться це, за словами автора відео, максимально не зручно. У нижньому лівому кутку монітора розміщується піктограма машини і маленький повзунок – ним і потрібно рухати вгору або вниз, перемикаючи тим самим електромотор з паркувального режиму на "драйв".

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Ok, so this is how u change gears on the new S/X @elonmusk @tesla pic.twitter.com/dXtsSzQBAS — Michael Hsu (@hsumacher) March 24, 2021

Деякі автоексперти вже встигли відреагувати на опубліковане відео, різко розкритикувавши задумку Tesla. По-перше, ніде на екрані не відображаються мітки D або R, а тому не ясно, в якому саме режимі перебуває силова установка в конкретний момент. По-друге, на відео добре помітно, що інтерфейс системи пригальмовує, що ще більше ускладнює роботу.

Все це може бути чревате тим, що водій просто заплутається і вибере не ту передачу. Або сенсор монітора може відреагувати некоректно. В такому випадку нова система підвищить ризик аварійності на дорогах.

Офіційно компанія Tesla поки ніяк не прокоментувала це відео. А тому досі не ясно, чи дійсно саме така система перемикання передач буде застосована на оновлених електрокарах чи це якийсь прототип.

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