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З'явився чоловічий мастурбатор, який можна використовувати й як гантелю

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Чоловічий мастурбатор-гантеля - фото 1
Чоловічий мастурбатор-гантеля / grapee

Японський виробник секс-іграшок Tenga випустив залізний "чохол" для мастурбаторів власного виробництва. Такий чохол робить інтимний гаджет важчим і перетворює його в невелику гантелю.

Новинка називається TENGA Workout Gear – це 4-кілограмова чаша з нержавіючої сталі, яка одягається поверх мастурбратора. Коштує виріб 50 тисяч ієн (близько 13 тисячі гривень), а ось головні доповнення до нього – самі мастурбатори – продаються за різними цінами: є, наприклад, за 9 тисяч ієн (майже 2 тисячі гривень).

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У ролику компанії показано, як правильно користуватися пристроєм.

З'явився чоловічий мастурбатор, який можна використовувати й як гантелю - фото 422808

З'явився чоловічий мастурбатор, який можна використовувати й як гантелю - фото 422806

З'явився чоловічий мастурбатор, який можна використовувати й як гантелю - фото 422807

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Джерело: grapee
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