З'явилося відео з косатками, яких випустили з "китової в'язниці"

У акаунті freerussianwhales в Instagram 28 червня було опубліковане відео, на якому показані дві косатки, випущені в Охотське море з "китової в'язниці". Екологи стверджують, що тварин повернули в середовище проживання з порушеннями, проте фахівці стверджують, що ссавці в порядку.

На ролику видно, як косатки активно плавають поруч один з одним, пірнають і спливають. Екологи заявили, що це ознаки стресу, а у одного з тварин міопатія після тривалого транспортування.

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У НДІ рибного господарства та океанографії РФ заявили, що поведінка ссавців на опублікованому відео говорить про те, що вони радіють, а синхронність рухів вказує на відсутність проблем з м'язами.

Нагадаємо, 27 червня в Охотське море випустили перших двох косаток і шість білух, які містилися в "китової в'язниці". Їх оснастили супутниковими мітками. За даними ВНИРО, косатки вже пройшли 100 кілометрів в сторону Шантарских островів, де їх виловили.

Ситуація з "китовою в'язницею" в Примор'ї стала резонансною в жовтні 2018 року, після того, як в Greenpeace заявили, що готується незаконний продаж з Росії в Китай 13 червонокнижних косаток.

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