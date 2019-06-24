У Шотландії тюлені навчилися співати: кумедне відео

Біологи з шотландського Сент-Ендрюського університету навчили тюленів на ім'я Зола, Дженіс і Гендальф відомих мелодій. У репертуарі тварин – тема з фільму "Зоряні війни" й англійська колискова Twinkle, Twinkle, Little Star.

Тюлені повторювали різні звуки з самого народження. Потім вчені навчили їх відтворювати незнайомі для них по тональності і тембру поєднання. Спочатку тварини повторювали їх у своєму діапазоні, а потім змогли змінювати висоту звуків і їх кількість.

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Коли вчені домоглися від тюленів точності відтворення 80%, вони перейшли на новий щабель і почали вчити їх звуків, подібних до людських голосних. Дослідники відзначають, що здатність цих тварин імітувати мову людей помічали і раніше, але сам процес ніхто не вивчав.

Біологи кажуть, що тюлені використовують ті ж структури в гортані, що і люди, видаючи незвичайні для них звуки. Дослідження у цьому напрямку можуть допомогти у вивченні людського мовного апарату і з іншого боку розглянути порушення мовних функцій у людей.

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