Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

"М'язистий" ворон здивував мережу: відеофакт

  • 22
Ворон-качок здивував мережу - фото 1
Ворон-качок здивував мережу

У мережі з'явився вірусний ролик з "вороном-качком". Птах потрапив на відео у такому ракурсі, що його крила більше нагадують накачані руки. Ролик опублікував користувач Twitter під ніком keita_simpson.

На відео видно, як ворон сидить на сходинках, спираючись на крила. При цьому лап птиці не видно, а його силует нагадує горилу, що стоїть на чотирьох лапах. Користувачі мережі були шоковані зовнішнім виглядом птаха, вони назвали ворона "качком" і спробували дізнатися, що це у нього за "м'язисті руки" замість крил.

І ше: В Японії равлик влаштував справжній колапс на залізниці

Відео стало вірусним і набрало понад 9 мільйонів переглядів. Крім цього, юзери почали створювати меми на цю тему, активно публікуючи їх у соцмережі.

'М'язистий' ворон здивував мережу: відеофакт - фото 336187

'М'язистий' ворон здивував мережу: відеофакт - фото 336188

'М'язистий' ворон здивував мережу: відеофакт - фото 336189

'М'язистий' ворон здивував мережу: відеофакт - фото 336190

Читайте також: Як виглядає гібрид коня і зебри: вражаючі фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Rihanna потролила Дональда Трампа, а Серхіо Рамос нарешті одружився: огляд мережі
  • Вчора, 22:22
  • 133
Як швидко зібрати валізу, не зімнувши одяг: круті лайфхаки у відео
  • 19 червня, 18:00
  • 505
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1558820
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл