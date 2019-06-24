"М'язистий" ворон здивував мережу: відеофакт

У мережі з'явився вірусний ролик з "вороном-качком". Птах потрапив на відео у такому ракурсі, що його крила більше нагадують накачані руки. Ролик опублікував користувач Twitter під ніком keita_simpson.

На відео видно, як ворон сидить на сходинках, спираючись на крила. При цьому лап птиці не видно, а його силует нагадує горилу, що стоїть на чотирьох лапах. Користувачі мережі були шоковані зовнішнім виглядом птаха, вони назвали ворона "качком" і спробували дізнатися, що це у нього за "м'язисті руки" замість крил.

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Відео стало вірусним і набрало понад 9 мільйонів переглядів. Крім цього, юзери почали створювати меми на цю тему, активно публікуючи їх у соцмережі.

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