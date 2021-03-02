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З'явилося відео, як брат Тайсона Ф'юрі здобув перемогу брутальним нокаутом

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Томмі Ф'юрі - фото 1
Томмі Ф'юрі / twitter

Зведений брат відомого британського боксера Тайсона Ф'юрі, Томмі Ф'юрі, здобув перемогу над своїм співвітчизником Скоттом Вільямсом "великим брудним нокаутом". Дивіться, як це було.

Відео вирішального удару в поєдинку у своєму телеграм-каналі опублікував обліковий запис Boxing on BT Sport.

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"Томмі Ф'юрі завдає великого брудного нокауту, як і обіцяв. М'ясиста права рука ефектно закриває шоу", – йдеться в повідомленні. Це п'ята поспіль перемога 21-річного боксера, а Вільямс зазнав вже десяту поразку в кар'єрі при відсутності перемог.

Брат Тайсона Ф'юрі почав кар'єру в грудні 2018 року. Він нокаутував суперників в чотирьох поєдинках з п'яти. До цього він провів десять аматорських боїв. "Я весь час пробую різні речі і вчуся. У мене було всього 10 аматорських боїв, тому я весь час вчуся", – прокоментував свій успіх Ф'юрі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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