З'явилося відео, як брат Тайсона Ф'юрі здобув перемогу брутальним нокаутом

Зведений брат відомого британського боксера Тайсона Ф'юрі, Томмі Ф'юрі, здобув перемогу над своїм співвітчизником Скоттом Вільямсом "великим брудним нокаутом". Дивіться, як це було.

Відео вирішального удару в поєдинку у своєму телеграм-каналі опублікував обліковий запис Boxing on BT Sport.

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"Томмі Ф'юрі завдає великого брудного нокауту, як і обіцяв. М'ясиста права рука ефектно закриває шоу", – йдеться в повідомленні. Це п'ята поспіль перемога 21-річного боксера, а Вільямс зазнав вже десяту поразку в кар'єрі при відсутності перемог.

Брат Тайсона Ф'юрі почав кар'єру в грудні 2018 року. Він нокаутував суперників в чотирьох поєдинках з п'яти. До цього він провів десять аматорських боїв. "Я весь час пробую різні речі і вчуся. У мене було всього 10 аматорських боїв, тому я весь час вчуся", – прокоментував свій успіх Ф'юрі.

Tommy Fury delivers the big dirty knockout, as promised



A meaty right hand closes the show in spectacular fashion pic.twitter.com/azF2qsHsYX — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) February 27, 2021

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