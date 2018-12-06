З'явилося відео падіння першого ступеня Falcon 9

Перший ступінь ракети-носія впав в океан під час спроби повернення на космодром у Флориді.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував в Twitter відео з падінням першого ступеня ракети-носія Falcon 9 в Атлантичний океан. Запис з'явилася ввечері в середу, 5 грудня.

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"Двигуни вчасно стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити благополучну посадку в воду! Кораблі на шляху до порятунку Falcon", – написав до відео Маск.

Tracking shot of Falcon water landing pic.twitter.com/6Hv2aZhLjM — Elon Musk (@elonmusk) December 5, 2018

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