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День Святого Миколая Х-фактор

З'явилося відео падіння першого ступеня Falcon 9

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Falcon 9 - фото 1
Falcon 9 / rbc

Перший ступінь ракети-носія впав в океан під час спроби повернення на космодром у Флориді.

Засновник компанії SpaceX Ілон Маск опублікував в Twitter відео з падінням першого ступеня ракети-носія Falcon 9 в Атлантичний океан. Запис з'явилася ввечері в середу, 5 грудня.

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"Двигуни вчасно стабілізували обертання ракети, що дозволило здійснити благополучну посадку в воду! Кораблі на шляху до порятунку Falcon", – написав до відео Маск.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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