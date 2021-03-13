З'явилося розширення для Chrome, яке сподобається усім любителям чипсів

В'єтнамські інженери зробили неймовірне корисне програмне забезпечення для перегляду фільмів і відео на комп'ютері. Програма не дасть пропустити важливу інформацію, якщо під час розмови на екрані користувач вирішив підкріпитися хрусткими чипсами. Розповідаємо, як вона працює.

Перегляд відео став чи не головною розвагою для мільйонів людей, вимушених працювати з дому. При цьому багато любителів серіалів і фільмів обожнюють похрумтіти чипсами. На жаль, це заважає не тільки любителям солоненького, а й тим, хто у цей момент перебуває поруч з ними. Як виявилося, проблему вирішити просто.

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Про розробку спеціалізованого розширення для браузера Chrome повідомила в'єтнамська дизайн-студії Bliss Interactive разом з рекламним агентством Happiness Saigon, які представляють чипси Lay's у цій країні. Програмне забезпечення працює на нейромережі, що пройшла навчання на 178-годинному хрускоту від поїдання чипсів. Розробники з'ясували, як звучить цей шум у різних країнах. Щойно алгоритм вловлює хруст, на екран виводяться субтитри, тож ніхто нічого не пропустить.

Для коректної роботи програми слід дати їй доступ до мікрофона, а після запастися тарілкою хрустких чипсів. Розробники повідомляють, що потрібно перебувати максимально близько до комп'ютера або хрустіти якомога голосніше.

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