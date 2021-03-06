На цьому сайті можна розслабитися під звуки з улюблених фільмів і серіалів

Хочете ще раз зануритися в атмосферу улюбленого фільму або серіалу? Якщо так, терміново заходьте на Ambiet Mixer. Це сайт, на якому зібрані фонові звуки, натхненні різними кінотворами: від "Твін Пікса" до "Гри престолів" і "Зоряних воєн".

Усі фонові звуки в бібліотеці створені вручну та відтворюють шум з якого-небудь знаменитого кіномісця. Наприклад, в один клік можна перенестися на вечірку з "Великого Гетсбі", потрапити до Великої зали Гоґвартсу або послухати тріск дров у каміні з будинку сімейки Адамс.

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На сайті можна знайти й треки, натхненні книгами або письменниками. Наприклад, вони перенесуть вас за один стіл з Едгаром По (тут чується завивання вітру, муркотіння кота, потріскування дров у каміні, музика Вівальді та каркання ворона) або в садибі Містера Дарсі з "Гордості й упередження" (чутно, як цокає годинник, хтось пише листа та грає на піаніно).

Кожен трек можна налаштовувати на свій смак: зробити голосніше камін, прибрати музику і так далі. Трек можна створити й самостійно – для цього є інструкція.

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