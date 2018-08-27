З'явилося перше зображення флагмана Sony Xperia XZ3

Презентація нового смартфона відбудеться 30 серпня, в рамках виставки IFA 2018 у Берліні. Рендер розкриває зовнішність гаджета.

Видання Splashleaks опублікувало рендер ще неанонсованого флагманського смартфона Sony Xperia XZ3. Презентація гаджета повинна відбутися у рамках виставки IFA 2018 у Берліні.

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Опубліковане зображення повністю розкриває дизайн нового топового смартфона японської компанії. За попередніми даними, майбутня новинка мало чим відрізняється від попередника Xperia XZ2, представленого півроку тому. Смартфон отримав скляну кришку з металевою рамкою, а також невеликими рамками навколо дисплея.

Рендер Sony Xperia XZ3

Діагональ екрану складає 5,7 дюйма, а роздільна здатність Full HD+ або 1080×2160 пікселів. Камера у флагмана подвійна з роздільною здатністю 19+12 Мп.

В основу покладено топовий процесор Snapdragon 845, а обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ.

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